ودعا خامنئي إلى "الوحدة الوطنية ‌في مواجهة ‌هذه ⁠التهديدات"، مؤكدا أن أي "عمل يثير التشاؤم أو ⁠الإحباط ‌بين الناس سيكون ⁠شكلا من أشكال المساعدة للعدو".

جاء ⁠ذلك في ​رسالة تليت ⁠نيابة ​عن خامنئي خلال مراسم إحياء ذكرى وفاة ​مؤسس الجمهورية الإسلامية، روح الله الخميني، بالإضافة إلى مناسبة ​دينية.

وتأتي رسالة المرشد الإيراني في وقت أكد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن خامنئي منخرط في المفاوضات بين واشنطن وطهران، مشيرا إلى أنه قد يلتقيه في مرحلة ما.

وأوضح ترامب، في حديث عبر الإنترنت (بودكاست)، أن الموقف مع إيران "يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا".

وأضاف الرئيس الأميركي: "إيران وافقت بالفعل على عدم امتلاك سلاح نووي"، مشيرا إلى أن "المرشد الإيراني يشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة". وتابع ترامب: "قد ألتقي مع المرشد الإيراني في مرحلة ما".