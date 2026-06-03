وأضاف ترامب أن إيران وافقت على عدم حيازة سلاح نووي، مشددا على أن واشنطن "لن تسمح لها بامتلاك هذا السلاح".

وقال: "لولا تدخلنا، لكانت إيران تمتلك سلاحا نوويا".

وأشار الرئيس الأميركي إلى أن الولايات المتحدة تريد الحصول على اليورانيوم الإيراني المخصب، مضيفا: "سنحصل عليه في المستقبل، وفي وقت ليس ببعيد".

وفي ملف مضيق هرمز، قال ترامب إن المضيق "سيُفتح فورا بعد توقيع الاتفاق مع إيران"، موضحاً أن واشنطن تحاول الفصل بين مسألة فتح المضيق والأعمال القتالية في لبنان.

وتأتي تصريحاته وسط تقارير عن اقتراب اتفاق أميركي إيراني يشمل إعادة فتح المضيق وتمديد التهدئة واستئناف المفاوضات النووية.