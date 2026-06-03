وقالت آنا كيلي خلال ردها على تقرير نشرته بلومبيرغ بشأن المنشآت النووية الإيرانية إن "الإيحاء بأن إيران أصبحت أكثر قدرة على إنتاج سلاح نووي من دون وجود منشآت عاملة لتخصيب اليورانيوم، أو دفاعات عسكرية هو طرح غبي إلى حد لا يوصف من قبل بلومبرغ".

وأضافت أنه: "ربما لهذا السبب لم يكلف هذا "المراسل" نفسه عناء التواصل مع البيت الأبيض للحصول على تعليق".

وكانت بلومبيرغ قد نقلت عن من وصفتهم بمسؤولين غربييين استندوا إلى بيانات جديدة تداولتها الأمم المتحدة قولهم إن "خطر سعي إيران سرا إلى امتلاك أسلحة نووية أصبح أعلى اليوم مما كان عليه قبل أن تشن الولايات المتحدة وإسرائيل هجماتهما على إيران قبل عام".

وشددت المساعدة الخاصة لترامب على أن "الواقع هو أن المنشآت النووية الإيرانية تعرضت للتدمير الكامل خلال عملية "مطرقة منتصف الليل"".

وتابعت: "ثم قام الجيش الأميركي بالقضاء على الدرع التقليدي الإيراني خلال عملية "الغضب العارم". وكانت إيران تنوي استخدام هذا الدرع لحماية برنامجها النووي".

وبينت آنا كيلي أن الولايات المتحدة "تنخرط حاليا في مفاوضات لضمان القضاء نهائيا على أي تهديد نووي مستقبلي قد تشكله إيران".