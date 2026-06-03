وبينما يحرص الرؤساء الأميركيون عادة على حضور قمم حلف الأطلسي نظرا لكون واشنطن قائدة الحلف، فقد أُثيرت تساؤلات حول حضور ترامب هذا العام، إذ عبر مرارا عن غضبه من التحالف لما وصفه بتردده في مساعدة الولايات المتحدة في الحرب مع إيران.

وفي جلسة استماع أمام الكونغرس، الأربعاء، تطرق روبيو إلى إحباطات ترامب، قائلا إن مصدر استيائه الرئيسي هو رفض بعض الأعضاء السماح للولايات المتحدة باستخدام قواعدها العسكرية في تلك الدول في وقت الأزمات.

وأكد روبيو أن ترامب، رغم خيبة أمله من الحلف، سيحضر الاجتماع.

وقال الوزير: "لا تزال الولايات المتحدة عضوا في حلف الأطلسي، وسنكون حاضرين في تركيا لمناقشة جميع هذه المواضيع. سيحضر الرئيس بنفسه الاجتماع القادم لرؤساء دول الحلف، حيث سيتم توضيح جميع هذه النقاط".

وقاومت عدة دول أعضاء في الحلف دعم الحملة العسكرية الأميركية ضد إيران، وذلك بمنع الطائرات العسكرية الأميركية من استخدام مجالها الجوي، أو برفض إرسال قوات بحرية للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز.

ووصف ترامب الحلف مرارًا بأنه "نمر من ورق"، وهدد بالانسحاب من التحالف المكون من 32 عضوا في الأسابيع الأخيرة، بحجة أن حلفاء واشنطن الأوروبيين اعتمدوا على الضمانات الأمنية الأميركية، بينما قدموا دعما غير كاف لحملة القصف الأميركية الإسرائيلية في إيران.

وفيما أكد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، مارك روته، في وقت سابق، أن الأوروبيين استمعوا إلى رسالة الإحباط التي بعث بها ترامب، وأنهم يضاعفون تحركاتهم، وذلك بعد إعلان واشنطن عزمها سحب 5000 جندي من ألمانيا.

وتفاقمت المخاوف الأوروبية من التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنها، خاصة بعد سعي ترامب للاستحواذ على جزيرة غرينلاند التابعة للدنمارك والحليف في شمال الأطلسي، وتهديداته المتواصلة بالانسحاب من الناتو، ودعوته أوروبا إلى الدفاع عن نفسها.