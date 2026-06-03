وتصرّ الولايات المتحدة على أن تسلم إيران مخزونها من اليورانيوم المخصب عند مستوى 60 بالمئة القريب من الـ90 بالمئة اللازم لصنع قنبلة نووية، وأن توافق على تقييد أنشطتها النووية، إلى جانب إعادة فتح مضيق هرمز، كشرط لأيّ اتفاق محتمل بين الجانبين.

وقال روبيو أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب "أعتقد أن هذه المسألة باتت مطروحة بوضوح في الرسائل التي نتبادلها، لكننا... لم نحصل حتى الآن على موافقة نهائية من جانبهم".

وشدد أيضا على أن الحرب في إيران انتهت، قائلا "نحن لم نعد ننفّذ ضربات متواصلة داخل إيران لإضعاف قدراتها العسكرية، لأن عملية +إيبيك فيوري+ (الغضب الملحمي) انتهت"، ومعتبرا أن الولايات المتحدة حققت "نصرا".

وعرّف النصر بـ"تدمير قاعدتهم الصناعية الدفاعية، وتقليص عدد منصات إطلاق الصواريخ التي يمتلكونها، وخفض مخزونهم من الطائرات المسيّرة بشكل ملحوظ".

وتابع روبيو "حققنا كل ذلك، إضافة إلى تدمير ما تبقى من سلاحهم الجوّي والقضاء على أسطولهم البحري بالكامل".

في المقابل، تشترط إيران الإفراج عن 12 مليار دولار من أصولها المجمدة قبل الدخول في محادثات جوهرية حول برنامجها النووي، كما أنها رفضت تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترامب تحدّث فيها عن احتمال تدمير مخزونها من اليورانيوم المخصّب.