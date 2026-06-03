يذكر أن جمهورية ألمانيا الاتحادية كانت شَغلت عضوية مجلس الأمن 6 مرات في السابق، كان خرها في عامي 2019 و2020؛ إذ جرت العادة أن تترشح برلين لعضوية المجلس كل ثماني سنوات.

ووفقاً لدبلوماسيين، لم يسبق أن سقطت ألمانيا في أي ترشح سابق بهذا الشكل.

ولم تحصل ألمانيا سوى على 104 أصوات فقط، في حين أوضحت بيربوك أن الحصول على المقعد كان يتطلب أغلبية الثلثين، أي الحصول على 127 صوتاً.

وفي المقابل، حصدت البرتغال 134 صوتاً، ونالت النمسا 131 صوتاً. ويبلغ إجمالي الدول الأعضاء في المنظمة الدولية 193 دولة، وهناك عضوان لا يحق لهما التصويت في الوقت الحالي هما أفغانستان وفنزويلا.