ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بعض المحاور التي تحدثت عنها جيل بايدن في مذكراتها، رغم أن بعض الديمقراطيين غير راضين عن إعادة فتحها لملف انتخابات 2024 التي فشل فيها بايدن والديمقراطيون.

الرئيس دونالد ترامب

عبرت جيل عن استيائها من استخدام ترامب لصورة تجمعه بها للترويج لعطره الجديد بسعر 199 دولارا مع عبارة "عطر لا يقاومه أعداؤك"، وكتبت: "حقا؟".

ولا تشير جيل بايدن إلى ترامب كثيرا، وعندما تفعل تستخدم تعبيرات مثل "خصم جو" أو "الرئيس القادم" بدلا من اسمه، واستذكرت ليلتها الأخيرة في البيت الأبيض.

وقالت إنها شعرت بقلق مما سيأتي في اليوم التالي، بينما كان الرئيس المنتخب يستعد للعودة "مثل روح منتقمة".

أداء بايدن في المناظرة الرئاسية ضد ترامب وقدراته الذهنية

كتبت جيل أن زوجها أخبرها أنه لم يكن يشعر بأنه بخير يوم مناظرة 2024، وأنه حتى بعد وضع المكياج "كان يبدو وكأنه مصنوع من الطين، بلون غير متجانس بشكل غريب".

وعندما قال عبارته حول هزيمة "ميديكير"، كتبت جيل: "هل يتعطل؟ تساءلت. هل هذه سكتة دماغية؟... هل تم إعطاؤه شيئا؟".

"حتى اليوم، لا أعرف ما الذي حدث"، تكتب، متسائلة إن كان قد تناول شراب سعال يحتوي على كوديين، "كنت أتمنى لو فكرت في طلب فحص دم" حسب تعبيرها.

وبينما خاطبت جيل حشدا بعد المناظرة وطمأنت زوجها قائلة: "لقد أجبت على كل الأسئلة. كنت تعرف كل الحقائق"، فإنها تعترف الآن بأن كلامها "بدا منفصلا قليلا عما رآه الناس".

وعندما بدأت تظهر روايات عن أن محيط الرئيس بايدن أخفى تفاصيل تراجع قدراته الذهنية، قالت: "كان الأمر سخيفا لدرجة أنني لم أتصور أنني سأضطر للرد عليه. لم أتخيل أبدًا أن تتحول تلك النظرية إلى ما أصبحت عليه".

حول ترشح الرئيس بايدن لإعادة الانتخاب

لا تبدأ جيل الحديث عن قرار زوجها الترشح لولاية ثانية إلا في الفصل 23. تكتب: "كل كبار مستشاريه أصروا على أنه يجب أن يترشح".

وتضيف: "حتى لو كان قد تباطأ في السنوات التي سبقت ترشحه، كنت أؤمن في قلبي أنه لا يزال جيدا بما يكفي، وحكيمًا بما يكفي، وقادرا بما يكفي للحكم".

وتكتب أنه عندما لم يتمكن المقربون من إقناعه بالانسحاب بعد المناظرة، بدأوا بالضغط عليها. وعندما قرر في النهاية الانسحاب، سألته عن شعوره. "بدا قويا ومستسلما. أمسك يدي وقال: 'جيلي، لم يكن لدي خيار'".

تشخيص زوجها بسرطان البروستات

قالت جيل إن تشخيص زوجها بسرطان البروستات في المرحلة الرابعة بعد مغادرته البيت الأبيض كان "مفاجئا"، واعترفت أنها لاحظت أعراضا عليه، مثل الاستيقاظ المتكرر ليلا، وكانت هي من أبلغت الأطباء دون أن تخبره مباشرة، مضيفة أن العلاج خلف آثارا جانبية مثل التعب وتقلب المزاج.

ملانيا ترامب

تصف جيل عددا قليلا من اللقاءات مع ميلانيا ترامب.

وبعد محاولة اغتيال دونالد ترامب في بتلر بولاية بنسلفانيا خلال حملة 2024، قالت جيل إنها اتصلت بميلانيا لتخبرها أنها تفكر فيها وفي بارون، الابن الأصغر لترامب، وأن ميلانيا كانت "مهذبة ومنضبطة كعادتها".

وتصف جيل رحلة موكب رئاسي محرجة مع ميلانيا في يوم تنصيب ترامب الثاني. وعندما سأل جون بيسلر، زوج السيناتورة الديمقراطية آمي كلوبوشار، عن تجربة بارون في جامعة نيويورك، "حاولت ميلانيا باستمرار تغيير الموضوع إلى الطقس"، كما كتبت جيل.