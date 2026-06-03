وقالت الشرطة إن الحادث لا يزال قيد المتابعة، وإن خدمات الطوارئ موجودة في موقع الحادث بمنطقة ساورتون داون، بالقرب من أوكهامبتون، وفق ما نقلته صحيفة "التلغراف" البريطانية.

ولا يزال سبب التحطم غير معروف، وأكدت الشرطة أنها ستنشر تحديثات إضافية فور توفر مزيد من المعلومات.

وأغلق الطريق "إيه 386" بين الطريق "إيه 30" عند ساورتون داون والطريق "إيه 3079" عند فولي كروس في أوكهامبتون، نحو الساعة الخامسة صباحا من يوم الأربعاء.

ويقع موقع الحادث على بعد نحو 43 كم شمال قاعدة "ديفونبورت" البحرية في مدينة بليموث، وهي واحدة من أكبر القواعد البحرية في أوروبا الغربية وتضم جزءا من أسطول الفرقاطات البريطانية من طراز "تايب 23".

وتشغل البحرية البريطانية نوعين من المروحيات: مروحية الهجوم "وايلدكات"، مروحية الحرب المضادة للغواصات "ميرلين".

وتتمركز قوة مروحيات "وايلدكات" في محطة الطيران البحرية الملكية "يوفيلتون" في مقاطعة سومرست، على بعد نحو 126 كم شرق موقع الحادث.

أما قوة مروحيات "ميرلين" فتتمركز قرب مدينة هيلستون في كورنوال، على بعد نحو 130 كم جنوب شرق موقع التحطم.

ويعمل في قاعدة يوفيلتون أكثر من 4 آلاف عسكري وموظف مدني، وتضم أكثر من 100 طائرة موزعة على أسراب العمليات الأمامية ووحدات التدريب.

أما مقر قوة "ميرلين" فيعد من أكبر قواعد المروحيات في أوروبا، ويعمل فيه نحو 3 آلاف شخص.

ولم تكشف وزارة الدفاع البريطانية أي تفاصيل إضافية بشأن نوع المروحية التي تعرضت للحادث وطرازها.

وأكد متحدث باسم البحرية الملكية أن البحرية تحقق في الحادث، مشيرا إلى أنه ليس من المناسب الإدلاء بمزيد من التعليقات في الوقت الحالي.