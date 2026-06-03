وأوضح ترامب، في حديث عبر الإنترنت (بودكاست)، أن الموقف مع إيران "يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا".

وأضاف الرئيس الأميركي: "إيران وافقت بالفعل على عدم امتلاك سلاح نووي"، مشيرا إلى أن "المرشد الإيراني يشارك في المفاوضات مع الولايات المتحدة".

وتابع ترامب: "قد ألتقي مع المرشد الإيراني في مرحلة ما".

وفيما يتعلق بالتدخل البري في إيران، أوضح ترامب: "لسنا بحاجة الآن إلى نشر قوات برية".

وبشأن الملف اللبناني، أكد ترامب عدم رضاه عن الصراع الدائر بين لبنان وإسرائيل.

وفيما يتعلق بالمكالمة الحادة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال ترامب: "حدث بالفعل.. لم أكن غاضبا، لكنني كنت منزعجا بعض الشيء من صراعه المستمر مع لبنان"، لكنه أردف بالقول إن علاقته بنتنياهو جيدة جدا.