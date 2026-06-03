وبحسب الشبكة، كان الطيار ضمن 6 من أفراد الطواقم الجوية الذين قفزوا بسلام من ثلاث مقاتلات أميركية من طراز إف 15 سترايك إيغل أُسقطت فوق الكويت بنيران صديقة.

وبعد أكثر من شهر بقليل، تعرض الطيار نفسه لحادثة جديدة عندما أصاب صاروخ أرض-جو إيراني الطائرة التي كان يقودها خلال مهمة فوق إيران في 3 أبريل، ما أجبره على القفز بالمظلة مجددا.

وأفادت سي بي إس نيوز بأن الطيار، الذي أصيب بجروح خطيرة، أُنقذ بعد ساعات من سقوطه، فيما تم إنقاذ فرد الطاقم الآخر بعد نحو يومين من الاختباء.

ووصف الفريق المتقاعد في سلاح الجو الأميركي ديفيد ديبتولا الواقعة بأنها "مصادفة غير عادية للغاية"، مشيرا إلى أنه لا يتذكر حالة مشابهة لطيار أُسقطت طائرته مرتين خلال الحملة العسكرية نفسها، وربما لم يحدث أمر مماثل منذ حرب فيتنام.

وأضاف: "إنه أشبه بالتعرض لصاعقة مرتين".