وجرى الكشف عن شكوى جنائية أمام المحكمة الاتحادية في ديترويت ضد فينسنت مونستر، رئيس قسم بيئة الفيروسات في مختبرات روكي ماونتن في هاملتون بولاية مونتانا، وكلود كوي، الذي يعمل معه.

وكان مونستر وكوي قد أُوقفا في مطار ديترويت متروبوليتان في يناير بعد وصولهما من باريس عقب رحلة استمرت 9 أيام في جمهورية الكونغو.

ورُبط تفشي مرض جدري القردة بأكثر من 2000 حالة وفاة في الكونغو، وهي منطقة شاسعة في وسط إفريقيا، رغم إعلان انتهاء تفش استمر عامين في أبريل.

وقالت مكتب التحقيقات الاتحادي في ملف قضائي إن مونستر "أنكر بشدة" عودته إلى الولايات المتحدة وهو يحمل مواد أو عينات بيولوجية.

لكن الفحوصات كشفت لاحقا أن مونستر وكوي كانا يحملان قوارير تحتوي على فيروس جدري القردة المعطل، بحسب مكتب التحقيق الاتحادي، إلا أنهما لم يصرحا بها أو يحصلا على التصاريح اللازمة.

وقال ماركوس سايكس من مكتب المفتش العام في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية: "أي محاولة متعمدة لإخفاء أو تهريب مواد بيولوجية إلى الولايات المتحدة دون تصريح مناسب تعد خرقا لثقة الجمهور، وكان من الممكن أن تعرض العامة للخطر".