وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال": "التقارير الإخبارية الكاذبة التي زعمت أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة توقفتا عن التحدث قبل أيام، هي تقارير خاطئة ومضللة".

وأضاف أن المحادثات "استمرت بشكل متواصل، بما في ذلك قبل 4 أيام و3 أيام ويومين ويوم واحد وحتى اليوم"، مشيرا إلى أن مآلات هذه المحادثات لا تزال غير واضحة.

وجدد ترامب دعوته لإيران للتوصل إلى اتفاق، قائلا: "كما قلت لإيران، لقد حان الوقت، بطريقة أو بأخرى، لإبرام اتفاق. أنتم تقومون بهذا منذ 47 عاما، ولا يمكن السماح باستمراره لفترة أطول".

وتأتي تصريحات ترامب وسط تقارير إعلامية تحدثت عن تعثر أو توقف الاتصالات غير المباشرة بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي الإيراني وقضايا إقليمية أخرى.