وأشارت الصحيفة إلى أن مسؤولين أميركيين أبدوا استعدادهم لعمليات نشر إضافية خارج نطاق الدول الست الحالية التي تستضيف قاذفات قنابل ذات قدرات نووية.

ولم تتمكن رويترز بعد من التحقق من صحة التقرير الذي أوردته صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن 3 أشخاص على علم بالمناقشات.

يشار إلى أن الأسلحة النووية الأميركية تنتشر بالفعل في 5 دول أوروبية وشرق أوسطية بموجب اتفاقيات تقاسم الأسلحة التابعة للناتو، وهي: ألمانيا، وبلجيكا، وإيطاليا، وهولندا، وتركيا.

وتمتلك أميركا وروسيا نحو 87% من الرؤوس النووية في العالم، حيث تشير التقديرات إلى امتلاك واشنطن قرابة 5,177 رأس نووي.