تفصيلا، أعلنت سلطات منطقة كراسنودار، في جنوب روسيا اليوم الثلاثاء، أن مصفاة إيلسكي للنفط اشتعلت فيها النيران عقب هجوم بطائرة مسيرة.

وأفادت السلطات، على منصة تلغرام، بأن المعلومات الأولية تشير إلى عدم سقوط قتلى أو جرحى في الهجوم.

وتبلغ الطاقة التكريرية السنوية لمصفاة إيلسكي 6.6 مليون طن من النفط، أو 133 ألف برميل يوميا، وهي مصفاة موجهة للتصدير.

مقتل 5 بهجوم روسي كبير بأنحاء أوكرانيا

في كييف، قال مسؤولون إن ما لا يقل عن 9 أشخاص قتلوا وأصيب العشرات بجروح جراء هجمات جوية شنتها روسيا على مناطق رئيسية في أوكرانيا، منها كييف ودنيبرو وخاركيف، في وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أيام من تحذيرات من أن موسكو تخطط لشن هجوم كبير.

وأفاد حاكم دنيبرو أولكسندر هانزا عبر تطبيق تلغرام بتعرض المنطقة الواقعة شرقي أوكرانيا لهجوم أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 25 آخرين.

وفي كييف، أفاد رئيس البلدية فيتالي كليتشكو بمقتل ما لا يقل عن 4 أشخاص وإصابة 51 في أنحاء العاصمة.

وقال رئيس كليتشكو، إن ما يشتبه بأنها ضربة صاروخية استهدفت مبنى سكنيا من 24 طابقا، مما أدى إلى انهياره، مرجحا أن يكون هناك أشخاص محاصرون تحت الأنقاض.

وأضاف أن حريقا اندلع في مبنى غير سكني بحي بوديل، واشتعلت النيران أيضا في مبنى سكني من 9 طوابق بعد سقوط حطام صواريخ فيما يبدو على سطح المبنى.

وأردف قائلا على تطبيق تلغرام "في حي أوبولون، تحترق سيارات بعد أن أصابها حطام صواريخ متساقطة. وهناك أيضا حرائق في موقعين في مناطق مفتوحة".

ولجأ آلاف السكان في كييف إلى محطات المترو ومخابئ أخرى بعد صدور تحذيرات من غارات جوية.

وصدرت تحذيرات لمعظم أنحاء أوكرانيا من غارات جوية فجر اليوم.

تحذير من هجوم كبير

وكرر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أمس الاثنين، تحذيراته من احتمال شن هجوم روسي ضخم، وحث السكان على إيلاء اهتمام خاص للإنذارات من الغارات الجوية.

وقال زيلينسكي في خطابه المسائي المصور "لا تزال تحذيرات المخابرات من الضربات الروسية سارية. ومن المحتمل شن ضربة واسعة النطاق"، مضيفا "دفاعاتنا مستعدة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع إلى أقصى حد ممكن".

وحذرت روسيا الأسبوع الماضي من أنها تعتزم شن "ضربات ممنهجة" على أهداف في كييف مرتبطة بالجيش الأوكراني وكذلك مراكز صنع القرار، وحثت الأجانب على المغادرة.

وقالت إن هذه الخطوة جاءت ردا على هجوم بطائرات مسيرة الأسبوع الماضي على سكن طلابي في منطقة لوغانسك الأوكرانية التي تسيطر عليها روسيا، وتسبب في مقتل 21 شخصا. ونفت أوكرانيا تنفيذ الهجوم.

وفي منطقة خاركيف شمال شرق أوكرانيا، قال رئيس البلدية إيهور تيريكوف على تطبيق تلغرام إن 10 أشخاص أصيبوا في هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من صحة هذه التقارير على نحو مستقل.