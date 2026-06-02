وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن حريقا اندلع في مبنى غير سكني بحي بوديل، فيما اشتعلت النيران في مبنى سكني من تسعة طوابق بعد سقوط حطام صواريخ على سطحه.

وأضاف أن حرائق أخرى اندلعت في حي أوبولون بعد سقوط حطام صواريخ على سيارات ومناطق مفتوحة، بينها موقع قرب روضة أطفال.

وأكد رئيس الإدارة العسكرية للعاصمة أن روسيا هاجمت المدينة بصواريخ بالستية، بينما دوت صفارات الإنذار وانفجارات عدة في أنحاء كييف مع استمرار عمل أنظمة الدفاع الجوي.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد حذر في وقت سابق من احتمال تعرض البلاد لهجوم روسي واسع النطاق، داعيا السكان إلى التعامل بجدية مع الإنذارات الجوية.

وتأتي الهجمات بعد أيام من إعلان موسكو عزمها تنفيذ ضربات "ممنهجة" ضد أهداف عسكرية ومراكز صنع القرار في كييف، رداً على هجوم بطائرات مسيرة اتهمت أوكرانيا بالوقوف خلفه.