وقال المتحدث باسم البنتاغون بالوكالة جويل فالديز إن المكتب الإعلامي أُعيد تصنيفه كمرفق للمعلومات الحساسة، نظرا لوجود موظفين وكتاب خطابات يتعاملون بشكل منتظم مع مواد ووثائق سرية.

وأضاف أن القرار يعني منع الصحفيين من دخول المكتب الإعلامي، بعدما كان الوصول إليه متاحا لهم في السابق.

وتأتي الخطوة في سياق سلسلة من الإجراءات التي اتخذها البنتاغون منذ عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وشملت تقليص مساحة عمل عدد من المؤسسات الإعلامية داخل الوزارة.

وكانت وزارة الحرب الأميركية قد ألزمت عددا من المؤسسات الإعلامية بإخلاء مكاتبها في البنتاغون، كما فرضت لاحقا سياسة إعلامية جديدة اعتبرتها مؤسسات صحفية أميركية ودولية مقيدة لحرية العمل الصحفي.

ورفضت وسائل إعلام بارزة، بينها نيويورك تايمز ووكالة رويترز ووكالة فرانس برس، الامتثال لبعض بنود هذه السياسة، ما أدى إلى سحب تصاريحها الخاصة بالدخول إلى البنتاغون.

كما أعلن البنتاغون عزمه إغلاق منطقة مخصصة للصحفيين تعرف باسم "ممر المراسلين"، مع اشتراط مرافقة أمنية لجميع الصحفيين أثناء وجودهم داخل مبنى وزارة الدفاع.