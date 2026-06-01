وقال آبي أحمد، بعد الإدلاء بصوته في إقليم أوروميا، إن السنوات الخمس المقبلة ستكون "فترة تحول تاريخي" لإثيوبيا، مؤكدا أن تحقيق هذا التحول يتطلب مزيدا من الجهد والتضحية.

وشهدت مراكز الاقتراع في العاصمة أديس أبابا إقبالا كثيفا منذ ساعات الصباح الأولى، ما دفع لجنة الانتخابات إلى تمديد عملية التصويت حتى منتصف الليل بدلا من إغلاقها في السادسة مساء.

ويحق لأكثر من 50 مليون ناخب من أصل نحو 130 مليون نسمة الإدلاء بأصواتهم لاختيار أعضاء البرلمان، وسط توقعات واسعة بفوز حزب الازدهار الذي حصد 96% من المقاعد في انتخابات عام 2021.

وتجري الانتخابات في ظل استمرار النزاعات المسلحة في عدد من الأقاليم، أبرزها أوروميا وأمهرة، فيما استثني إقليم تيغراي من التصويت بسبب التوترات السياسية والأمنية المستمرة منذ الحرب التي شهدها الإقليم بين عامي 2020 و2022.

ومن المتوقع إعلان النتائج الرسمية خلال الأيام العشرة المقبلة، وسط متابعة من مراقبين تابعين للاتحاد الأفريقي ومنظمة إيغاد الإقليمية.