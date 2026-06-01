وقال الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، في تصريحات لرويترز قبل افتتاح معرض "بوسيدونيا" للشحن البحري في أثينا، إن أي عملية إجلاء لن تكون ممكنة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يعالج أسباب الصراع ويضمن استقرار الوضع الأمني بشكل كامل.

وأضاف أن تنفيذ عمليات إجلاء في الظروف الحالية ينطوي على "مخاطرة شديدة"، في ظل غياب الضمانات الكافية لسلامة البحارة.

ويقدر عدد البحارة العالقين على متن السفن في الخليج بنحو 20 ألف شخص، في وقت لا تزال فيه حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تواجه قيودا متكررة.

وأوضح دومينغيز أن المنظمة تعمل على التوصل إلى ممر بحري آمن يسمح بخروج السفن، مشيرا إلى أن الجهود شملت محادثات مع أطراف معنية عبر سلطنة عُمان خلال الأسابيع الماضية.

وقال إن المنظمة تتلقى إشعارات متناقضة بشأن وضع المضيق، حيث يعلن أحيانا أنه مفتوح ثم يغلق بعد ساعات، ما يعقد أي ترتيبات لإجلاء الطواقم البحرية.

وتراجعت حركة الملاحة بشكل ملحوظ عبر مضيق هرمز، الذي كان ينقل قبل اندلاع الحرب نحو 20% من إمدادات النفط الخام والغاز الطبيعي المسال في العالم، فيما باتت أعداد محدودة فقط من الناقلات تعبر الممر البحري.

ووفق بيانات المنظمة البحرية الدولية، قتل 11 بحارا في الخليج منذ اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران في أواخر فبراير الماضي.