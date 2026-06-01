وأظهرت النتائج الأولية تقدم المرشح اليميني المستقل أبيلاردو دي لا إسبرييا بأكثر من 43% من الأصوات، متقدما على السيناتور اليساري إيفان سيبيدا، حليف الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو، الذي حصل على نحو 41% من الأصوات.

ويمثل دي لا إسبرييا، المعروف بلقب "النمر"، تيارا يدعو إلى تشديد القبضة الأمنية على الجماعات المسلحة والجريمة المنظمة، مستلهما نموذج رئيس السلفادور نجيب بوكيلي، فيما يتعهد سيبيدا بمواصلة مشروع "السلام الشامل" الذي تبناه الرئيس بيترو عبر التفاوض مع الجماعات المسلحة.

وفي تطور لافت، أعلن الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو رفضه النتائج الأولية، مؤكدا أنه سينتظر النتائج النهائية التي يراجعها القضاة قبل إبداء موقف نهائي منها.

وتشير النتائج إلى تراجع نفوذ الأحزاب التقليدية المحافظة في كولومبيا، بعد خروج مرشحة الوسط بالوما فالنسيا من السباق، ما يضع البلاد أمام مواجهة مباشرة بين مشروعين سياسيين متباينين في جولة الإعادة المرتقبة.