واندلعت أعمال الشغب داخل سجن مدينة كولياكان، عاصمة ولاية سينالوا، التي تعد معقلا لكارتيل "سينالوا" الشهير، قبل أن تعلن السلطات السيطرة على الوضع وتعليق الزيارات العائلية مؤقتاً.

وبحسب السلطات، فإن المجموعتين المتناحرتين تدينان بالولاء لزعيمين بارزين في الكارتل، هما خواكين "إل تشابو" غوزمان وإسماعيل "إل مايو" زامبادا، وكلاهما محتجز في الولايات المتحدة.

ولم تكشف السلطات عن الأسباب المباشرة للاشتباكات، لكنها أعلنت بدء عملية تفتيش واسعة داخل السجن بمشاركة قوات محلية وفدرالية.

وتشهد السجون المكسيكية بشكل متكرر أعمال عنف دامية نتيجة الصراعات بين عصابات المخدرات، في ظل الاكتظاظ وضعف السيطرة الأمنية داخل العديد من المنشآت العقابية.