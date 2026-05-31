ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن عراقجي قوله: "مستمرون في محادثاتنا مع الولايات المتحدة وتبادل الرسائل معها".

وأضاف عراقجي: "لا يمكننا الحكم على المحادثات قبل التوصل إلى نتيجة واضحة".

كما لفت إلى أنه "لا ينبغي أن نولي أي أهمية للتكهنات".

وفي وقت سابق قال رئيس مجلس الشورى كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، الأحد، إن بلاده لن توافق على أي اتفاق مع الولايات المتحدة لا يضمن حقوقها.

وسادت في الأيام الأخيرة أجواء توحي بقرب التوصل إلى تفاهم، لكن صحيفة نيويورك تايمز ذكرت، السبت، أن الرئيس الأميركي أرسل مقترحا جديدا إلى طهران شدّد فيه شروطه.

وتحدث قاليباف في مقطع فيديو بثه التلفزيون الرسمي قائلا: "لن نقرّ أي اتفاق قبل أن نتيقن من صون حقوق الشعب الإيراني".