وأوضحت الهيئة أن انفجارا في قرية بميانمار أودى بحياة 55 شخصا على الأقل وأصاب العشرات.

وأضافت أن 25 امرأة و30 رجلا لقوا حتفهم جراء الانفجار، الذي وقع في قرية كوانج تات في بلدة نامخام بولاية شان.

من جانبها، ذكرت وكالة فرانس برس، أن الانفجار وقع في منطقة تسيطر عليها جماعات متمردة في شمال بورما، وعزت السبب إلى انفجار عرضي لعبوات ناسفة.

وقال أحد المسعفين في مقاطعة نامخام بولاية شان، حيث وقع الانفجار، إن 46 شخصا لقوا حتفهم، بينهم أطفال، وأصيب أكثر من 70 آخرين، بينما أفاد مسعف آخر بمقتل 59 شخصا في المجمل.

غرقت ميانمار في حرب أهلية منذ أن استولى الجيش على السلطة في انقلاب عام 2021، ويخوض المجلس العسكري الحاكم معارك ضد فصائل مؤيدة للديمقراطية وجماعات مسلحة قوية مشكلة من أقليات عرقية.

وأعلن جيش تحرير تانغ الوطني، أحد أقوى الجماعات المتمردة العرقية، في بيان أن انفجارا "عرضيا" لمتفجرات مخزنة، مخصصة للاستخدام في المناجم والمحاجر، وقع الأحد نحو الظهر في نامخام بولاية شان.

وأسفر الانفجار عن مقتل "العديد من القرويين"، بحسب الجماعة التي تسيطر على المنطقة، من دون تحديد عدد الضحايا.

وأشار جيش تحرير تانغ الوطني إلى أن المتفجرات تابعة لقسمه الاقتصادي، وأنه تم فتح تحقيق لتحديد سبب الانفجار.