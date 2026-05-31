وقال بزشكيان خلال اجتماع مع مسؤولي وزارة العلوم إن الضغوط السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد تتطلب حلولاً مبتكرة ورؤى متعددة التخصصات.

وأكد الرئيس الإيراني أن تجاوز الصعوبات الراهنة يتطلب مشاركة جميع الطاقات الوطنية وتحمل المسؤولية والعمل الميداني.

وتأتي هذه التصريحات في ظل نقاش متواصل داخل إيران حول طبيعة صنع القرار وتوزيع الصلاحيات بين المؤسسات المختلفة، حيث يدعو بعض المسؤولين والتيارات السياسية إلى منح الحكومة والخبراء دورًا أكبر في رسم السياسات العامة، في وقت تواجه فيه البلاد ضغوطًا اقتصادية وإقليمية متزايدة تتطلب، بحسب مراقبين، توسيع قاعدة المشاركة في اتخاذ القرار والاستفادة من الخبرات الأكاديمية والتخصصية.