ويبدأ الموقع الإلكتروني بالقول: "إنهم يمشون بيننا"، مدعيا أن الحكومة الأميركية أبقت هذا الادعاء "سرا" مغلقا لمدة 60 عاما وأن الرئيس دونالد ترامب هو أول رئيس يشير إلى "الخطر الحقيقي الذي تشكله الكائنات الفضائية".

وحقيقة الأمر أن الموقع لا يتحدث عن كائنات فضائية صغيرة خضراء، بل هو جزء من حملة إدارة ترامب على الهجرة وعمليات الترحيل الجماعي، ويتضمن زرا للإبلاغ عن معلومات لدى إدارة الهجرة والجمارك.

ويأتي إطلاق الموقع أيضا بعد أسابيع من نشر البنتاغون ملفات رفعت عنها السرية بشأن ظاهرة الأجسام الفضائية الطائرة المجهولة.

ويعد الموقع رمزا آخر لجهود إدارة ترامب للحد من أشكال الهجرة القانونية وغير القانونية بسياسات أثارت خوفا وارتباكا واسعين بين المهاجرين.

الأجسام الطائرة المجهولة

ومنذ مطلع الشهر الجاري، بدأ البنتاغون، بتوجيهات رئاسية تهدف إلى تعزيز الشفافية، نشر مجموعات متتالية من الوثائق والمقاطع المصورة عبر موقع حكومي مخصص لهذا الغرض.

وأصدر البنتاغون دفعة ثانية من مقاطع الفيديو والشهادات المباشرة المتعلقة بالأجسام الطائرة المجهولة (UFO)، وهي مواد تُظهر ظواهر جوية غير معروفة، لكنها لا تقدم أدلة حاسمة بشأن وجود حياة فضائية.