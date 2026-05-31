وقال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث من سنغافورة إن بلاده "قادرة تماما على استئناف العمليات"، بينما أكدت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) أنها "حاضرة ومتيقظة".

وجاءت التصريحات بعد اجتماع عقده ترامب مع مستشاريه في البيت الأبيض لبحث مسار المفاوضات غير المباشرة مع إيران، دون الإعلان عن قرار نهائي بشأن اتفاق محتمل.

ويتمحور الخلاف بين الجانبين حول عدة ملفات، أبرزها البرنامج النووي الإيراني، والأصول الإيرانية المجمدة، ومستقبل الملاحة في مضيق هرمز.

ففي حين أكد ترامب أن إيران يجب ألا تمتلك سلاحا نوويا، نفت طهران وجود اتفاق نهائي، مشددة على أن الأولوية حاليا هي إنهاء الحرب.

في المقابل، تحدثت تقارير إيرانية عن مطالب بالإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول المجمدة كجزء من أي تفاهم محتمل، بينما نفت مصادر إيرانية بعض البنود التي تحدث عنها ترامب بشأن مضيق هرمز والمواد النووية المخصبة.

وعلى جبهة أخرى، يتواصل التصعيد بين إسرائيل ولبنان رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مع تبادل الاتهامات واستمرار الضربات الإسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية، وسط تحذيرات لبنانية من تصعيد "خطير" يهدد بتوسيع رقعة التوتر في المنطقة.