وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) إن الضربة وقعت في 29 مايو بعد عدم استجابة السفينة "إم/في ليان ستار" لأكثر من 20 تحذيرا.

وأضافت في بيان: "قامت طائرة أميركية بتعطيل السفينة عبر إطلاق صاروخ هيلفاير على غرفة محركها بعد رفض طاقم سفينة ليان ستار الامتثال. ولم تعد السفينة متجهة إلى إيران".

ولم تذكر "سنتكوم" ما إذا كانت هناك أي إصابات على متن السفينة عقب الضربة.

وتابع البيان: "قامت القوات الأميركية بتعطيل خمس سفن تجارية وأعادت توجيه 116 سفينة لفرض الحصار بشكل كامل في ظل استمرار وقف إطلاق النار مع إيران".

فرضت الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية بعدما أوقفت طهران فعليا حركة الملاحة عبر مضيق هرمز الحيوي لتجارة النفط والغاز ردا على الحرب الأميركية الإسرائيلية عليها.

ولم تسفر المحادثات بشأن إنهاء الحرب وإعادة فتح الممر المائي عن اتفاق نهائي حتى الآن.