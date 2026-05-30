وأوضح المتحدث أن هذه الطائرات حولت مسارها إلى مطارات شتوتغارت ونورنبرغ وفرانكفورت ولينتس وزالتسبورغ ولايبتسيغ.

وأضاف المتحدث أن الطائرات التي اضطرت إلى البقاء على الأرض مؤقتا في المطار، ستتمكن بعد استئناف حركة الطيران في المطار من الإقلاع تباعاً مع تسجيل تأخيرات في المواعيد.

وأكد المتحدث أن المطار لم يُغلق بالكامل بسبب هذه الحادثة، مشيرا إلى أنه خلال فترة تعليق استخدام مدرجي الهبوط والإقلاع، ظل بإمكان المسافرين الوصول إلى المطار وصف سياراتهم وإنهاء إجراءات السفر والمرور عبر نقاط التفتيش الأمنية.

ويشهد المطار حركة كثيفة تزامنا مع عطلة عيد العنصرة، إذ قال المتحدث: "في يوم مثل اليوم، يقلع ويهبط نحو 900 رحلة جوية تنقل ما يقارب 120 ألف مسافر".

وكانت مطارات عدة شهدت في الآونة الأخيرة بلاغات متكررة عن رصد أجسام يشْتبَه في أنها طائرات مسيّرة، ما أدى أحيانا إلى تعليق حركة الطيران في بعض من هذه المطارات.

ففي أوائل أكتوبر الماضي رُصِد في مطار ميونيخ في ليلتين متتاليتين جسمان يُعتقد أنهما مسيّرتان، ما أدى إلى إيقاف الحركة الجوية في المطار مرتين متتاليتين.

وتم حينها تحويل أو إلغاء عشرات الرحلات، الأمر الذي تضرر منه لاف المسافرين، واضطر بعضهم إلى قضاء الليل داخل مبنى المطار. كما شهد المطار إنذاراً مماثلاً بسبب طائرة مسيّرة في نوفمبر الماضي.وكانت حركة الطيران في مطار ميونيخ توقفت لمدة تقارب ساعة صباح اليوم السبت بعد الاشتباه في رصد طائرة مسيرة.

وقال متحدث باسم المطار إن عمليات الإقلاع والهبوط أوقفت بعد وقت قصير من الساعة التاسعة صباحا، قبل أن يتم رفع حالة الإنذار مجددا عند الساعة 10.05 صباحا.

وأوضح متحدث باسم الشرطة الاتحادية أن طيارين اثنين أبلغا عن ملاحظة مريبة، ما استدعى التحقق من الوضع. وشملت الإجراءات استخدام مروحية تابعة للشرطة للمساعدة في عمليات البحث.

وأضاف المتحدث باسم المطار أنه بعد عدم العثور على أي جسم مشبوه، تم رفع الإغلاق واستئناف حركة الطيران بشكل طبيعي.