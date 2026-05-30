وقال فريق إدارة الأزمات في منطقة بيلجورود الحدودية الروسية إن 3 رجال لقوا حتفهم في بلدة أوكتيابرسكي، التي تبعد بضعة كيلومترات فقط عن الحدود مع أوكرانيا، وذلك في هجومين منفصلين.

وفي مدينة أرمافير، بإقليم كراسنودار، جنوبي روسيا، أفادت السلطات بنشوب حريق في مستودع نفط، دون إصابات. وكان قد تم استهداف هذه المنشأة النفطية سابقا بمسيرات أوكرانية.

كما اندلع حريق آخر في ميناء تاجانروج بمقاطعة روستوف، جنوبي روسيا، بحسب الحاكم يوري سليوسار، الذي أكد إصابة شخصين، كما طالت النيران ناقلة نفط وخزان وقود ومبنى إداريا.

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 127 مسيرة خلال الليل فوق الأراضي الروسية وشبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا.

ولم يتسن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل.من جانبها، أفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن روسيا أطلقت خلال الليل صاروخا لم يتم تحديده، وستة صواريخ كروز، و290 طائرة مسيرة.

وأضافت أن 284 مقذوفا تم اعتراضها، إلا أنه تم تسجيل تسع إصابات مباشرة في سبعة مواقع، بينما سقطت شظايا الحطام في عشرة مواقع أخرى.

وقال حاكم زابوريجيا، إيفان فيدوروف، إن شخصا قُتل وأصيب اثنان خران في هجوم روسي بطائرة مسيرة.

كما ترددت أنباء عن إصابة ثلاثة أشخاص في أعقاب هجوم روسي على مدينة خيرسون.

وكانت روسيا قد بدأت غزوها الشامل لأوكرانيا قبل أكثر من أربع سنوات. وفي إطار حملتها الدفاعية، تشن أوكرانيا بانتظام هجمات مضادة تتجاوز خطوط الجبهة بكثير داخل الأراضي الروسية، وركزت خلال الأشهر الماضية على استهداف صناعة النفط الروسية الحيوية.

ويعد عدد الضحايا وحجم الأضرار الناجمة عن الهجمات الأوكرانية أقل بكثير من العواقب المدمرة التي تسببت بها الضربات الروسية على أوكرانيا.