وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الشبكة "انتحلت صفة شركات أميركية وقامت بالاحتيال عليها من أجل الحصول على تقنيات حساسة للجيش الإيراني".

وكانت الشبكة بقيادة علي مجد سهر المقيم في إيران والذي "قام بالاحتيال على عشرات شركات التكنولوجيا الأميركية بملايين الدولارات من خلال انتحال صفة شركات أميركية شرعية"، وفقا للخارجية الأميركية.

وأضافت: "كان سهر وشركاؤه يسعون للحصول على معدات متطورة، بما فيها أجهزة لتحليل الطيف وأجهزة كشف أمني لقطاع الدفاع الإيراني".

وأوضحت وزارة الخارجية أن الخطة تضمنت إنشاء مواقع إلكترونية مزيفة تحاكي مواقع شركات أميركية حقيقية، واستخدام وسطاء لاستلام الشحنات، ثم تهريب التكنولوجيا إلى إيران في انتهاك للعقوبات الأميركية.

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا قصوى على النظام الإيراني من أجل الحد من قدرته على القيام "بنشاطاته المزعزعة للاستقرار".

والخميس أعلنت وزارة الخارجية أنها ستقدم مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات "من شأنها تعطيل الآليات المالية للحرس الثوري".