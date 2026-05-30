وأوضح هيغسيث في سنغافورة: "قدرتنا على ​استئناف الهجمات إذا لزم الأمر... نحن أكثر من قادرين على ذلك".

وأضاف: "مخزوناتنا ‌أكثر من كافية لذلك، سواء هناك أو في أنحاء العالم، لذا نحن في وضع ‌جيد جدا".

وقال ‌هيغسيث، في كلمة خلال اجتماعات حوار شانغريلا، المنتدى الآسيوي الرائد لقادة الدفاع وكبار المسؤولين العسكريين والدبلوماسيين، إن الولايات المتحدة لم تدر ظهرها لمنطقة آسيا والمحيط الهادي على الرغم من ‌انخراطها في صراع مع ‌إيران.

وذكر: "يمكننا القيام ⁠بأمرين في وقت واحد. نعزز قاعدتنا الصناعية الدفاعية بشكل كبير بحيث ننتج مثلي أو ثلاثة أمثال أو 4 أمثال الذخيرة في القريب ⁠العاجل لضمان تمويل ‌جميع خططنا (العملياتية) بشكل مناسب في أنحاء العالم".

وقال وزير ⁠الدفاع إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب "صبور" ويريد إبرام "صفقة كبيرة" ⁠تضمن عدم حصول إيران على سلاح نووي.

وذكر ترامب يوم الجمعة أنه ​سيعقد اجتماعا في ⁠غرفة آمنة بالبيت الأبيض ​لاتخاذ "قرار نهائي" بشأن اقتراح لإنهاء الحرب مع إيران، والذي من شأنه تمديد الهدنة المبرمة في أوائل ​أبريل لمدة 60 يوما أخرى، مما يمنح المفاوضين الوقت للتوصل إلى نهاية دائمة للصراع.

وأسفرت الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير عن مقتل ​الآلاف، ‌معظمهم في إيران ولبنان، وتسببت في أزمة اقتصادية عالمية من خلال ​رفع أسعار الطاقة بسبب إغلاق إيران الفعلي لمضيق هرمز.