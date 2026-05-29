وقال قاضي المحكمة الجزئية الأميركية كريستوفر كوبر، في حكم أصدره الجمعة، إن إدارة ترامب مطالبة بإزالة جميع اللافتات التي تحمل اسم ترامب، إضافة إلى حذف أي إشارة إلى "مركز ترامب كنيدي" من المواد الرسمية خلال 14 يوما.

وأوضح كوبر في حيثيات الحكم أن "القانون الأساسي لمركز كنيدي ينص بوضوح على أن يحمل المركز اسم الرئيس جون إف. كنيدي، ولا يمكن منحه أي اسم رسمي آخر أو تحويله إلى نصب تذكاري عام بقرار منفرد من مجلس الإدارة".

وأضاف: "الكونغرس هو من منح مركز كنيدي اسمه، والكونغرس وحده يملك صلاحية تغييره".

وأكد القاضي أن المحكمة لا تسعى إلى التدخل في طريقة إدارة المركز أو فرض آلية تشغيل محددة، سواء تعلق الأمر بخطط البناء أو الإغلاق أو غيرها من القرارات الإدارية.

وجاء الحكم على خلفية دعوى قضائية رفعتها النائبة الديمقراطية عن ولاية أوهايو جويس بيتي، وهي عضو في مجلس إدارة مركز كنيدي بحكم منصبها في الكونغرس.

ولم يصدر تعليق فوري من البيت الأبيض على الحكم حتى الآن.