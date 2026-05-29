وكانت واشنطن قد علقت جزءا كبيرا من مساعداتها التنموية وتعاونها العسكري مع النيجر بعد وصول مجلس عسكري إلى السلطة في نيامي بانقلاب في يوليو 2023.

وقالت السفارة الأميركية في نيامي إن الولايات المتحدة سلمت القوات المسلحة النيجرية في نيامي مطلع الأسبوع "تسع حاويات من المعدات العسكرية، تبلغ قيمتها نحو 2,3 مليون دولار".

وتضم الشحنة بزات عسكرية ومعدات حماية وإمدادات طبية ولوازم إنقاذ، وفق ما أوضحت السفارة في موقعها الإلكتروني.

وشددت السفارة على أن "هذا الدعم يترجم الالتزام الأميركي النيجري بمكافحة الإرهاب، ومحاربة الشبكات الإجرامية، وتعزيز أمن الحدود".

وكانت السلطات الانقلابية النيجرية طالبت الجيش الأميركي المنخرط في مكافحة الجهاديين بمغادرة البلاد، وهو ما تحقق في العام 2024.

وكان المجلس العسكري الحاكم في النيجر، قد طالب أيضا بخروج القوات الفرنسية التي كانت هي أيضا منخرطة في عملية لمكافحة الجهاديين.