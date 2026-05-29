وأعلن وزير الدفاع البولندي فلاديسلاف كوسينياك كاميش، الجمعة، في منشور على منصة "إكس" أن المشتبه به مواطن بولندي. وقد تم اعتقاله ووضعه رهن الحبس الاحتياطي لمدة ثلاثة أشهر.

ووفقا لتقارير، كان المشتبه به يعمل لدى مجموعة الصناعات الدفاعية البولندية "بي جي زد". ويتهمه المحققون بالعمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي. وإذا تم إدانته، فإنه يواجه عقوبة بالسجن لا تقل عن ثماني سنوات.

وتعد مجموعة "بي جي زد" أهم مجموعة في قطاع الصناعات الدفاعية المملوك للدولة في بولندا، وأحد أبرز الموردين للجيش البولندي.

وتضم المجموعة عشرات الشركات التي تصنع الأسلحة والمعدات العسكرية، بما في ذلك المدفعية ذاتية الحركة والعربات المدرعة ذات العجلات، إضافة إلى الرشاشات والبنادق.

وتعد بولندا أحد أهم الداعمين السياسيين والعسكريين لأوكرانيا، التي تتعرض لهجمات من روسيا.

واتهمت وارسو أجهزة الاستخبارات في روسيا وحليفتها بيلاروس بإرسال العديد من العملاء إلى البلاد وتجنيد مخربين.