وفي منشور على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي، قال إن التكتيكات الروسية تظهر أن موسكو لا تزال تسعى إلى حل عسكري بحت للصراع.

ودعا زيلينسكي مجددا الشركاء الغربيين إلى تزويد أوكرانيا بأسلحة دفاع جوي، ولا سيما لمواجهة الصواريخ الباليستية.

وشن الجيش الروسي، مطلع الأسبوع فقط هجوما واسعا على أوكرانيا، ولا سيما على عاصمتها كييف، مستخدما أيضا صاروخ "أوريشنك" الباليستي متوسط المدى الجديد.

وقالت موسكو إنها ستواصل تنفيذ المزيد من الهجمات على كييف.

وذكر زيلينسكي إنه تحدث مع المستشار النمساوي كريستيان شتوكر بشأن استعدادات روسيا لتنفيذ هجمات.

والأربعاء، بعث زيلينسكي رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب طالب فيها بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي، في ظل تصاعد الهجمات الروسية ونقص الأنظمة المضادة للصواريخ الباليستية.

وقالت صحيفة "كييف إندبندنت" إن زيلينسكي أكد في رسالته أن أوكرانيا تعتمد "بشكل شبه حصري" على الولايات المتحدة في مواجهة الصواريخ الباليستية الروسية.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن وتيرة تسليم أنظمة الدفاع عبر برنامج الدعم التابع لـحلف شمال الأطلسي لم تعد تواكب حجم التهديدات الحالية.