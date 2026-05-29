وأضاف ترامب أن مضيق هرمز يجب أن يُفتح فوراً أمام الملاحة البحرية في الاتجاهين ومن دون أي رسوم عبور، مشيراً إلى ضرورة إزالة جميع الألغام البحرية المتبقية، إن وجدت.

وأوضح أن الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على المضيق سيتم رفعه، ما سيسمح للسفن العالقة باستئناف حركتها.

وفي ما يتعلق بالمواد النووية المخصبة المدفونة تحت الأرض، قال ترامب إن الولايات المتحدة ستتولى استخراجها بالتنسيق مع إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تمهيداً لتدميرها، مضيفاً أن هذا الإجراء يأتي في إطار تفاهم تم التوصل إليه بين الأطراف المعنية.

وأكد ترامب أنه "لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر"، مشيراً إلى وجود بنود أخرى في الاتفاق وصفها بأنها أقل أهمية بكثير.