وكتبت الوزيرة عبر منصة إكس "سنُبلغ السفير رسميا بتداعيات هذا العمل غير المسؤول من جانب روسيا على العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، فضلا عن الخطوات التالية على المستوى الأوروبي في ما يتعلق بحزم العقوبات".

وأعلنت رومانيا أن طائرة مسيّرة روسية ارتطمت بمبنى سكني داخل أراضيها قرب الحدود مع أوكرانيا، في أول حادث من نوعه منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الرومانية إن المسيّرة دخلت المجال الجوي الروماني خلال هجوم روسي استهدف أهدافا مدنية وبنى تحتية في أوكرانيا، قبل أن ترصد بالرادار فوق الجزء الجنوبي من مدينة غالاتي وتتحطم فوق سطح مبنى سكني، ما أدى إلى اندلاع حريق.

وأوضحت الوزارة أن مقاتلتين من طراز "إف-16" أقلعتا من قاعدة جوية شرقي البلاد لمراقبة الأهداف الجوية بعد رصد اقتراب المسيرات من المجال الجوي الروماني.

وسجلت رومانيا خلال السنوات الماضية عدة حوادث لاختراق مسيرات مرتبطة بالحرب في أوكرانيا لمجالها الجوي، إلا أن هذه هي المرة الأولى التي تصيب فيها طائرة مسيرة مبنى سكنيا داخل البلاد.