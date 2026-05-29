وقالت الشركة التي يملها الملياردير الأميركي جيف بيزوس، في بيان مقتضب نشرته على منصة "إكس": "شهدنا خللا أثناء اختبار الحرق الفعلي"، مضيفة أن "جميع أفراد الطاقم بخير وتم التأكد من سلامتهم".

ويظهر مقطع فيديو للحادثة دخانا يتصاعد من أسفل الصاروخ، قبل أن يحترق بالكامل ويتحول إلى كرة نار هائلة.

وقال عضو الكونغرس عن ولاية فلوريدا مايك خاريدوبولوس الذي تشمل دائرته الانتخابية كيب كانافيرال حيث مقر المنصة، إنه أجرى اتصالا مع رئيس إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) جاريد أيزكمان بشأن الانفجار.

وكتب على منصة "إكس": "أنا ممتن لعدم وقوع إصابات، وأشكر المستجيبين الأوائل والمهندسين وطواقم الإطلاق الذين تصرفوا بسرعة".

ويعد هذا الانفجار أحدث انتكاسة لشركة استكشاف الفضاء التي يملكها بيزوس.

وفي الشهر الماضي، فشل صاروخ "نيو غلين" في مهمة إيصال قمر اصطناعي للاتصالات إلى المدار الصحيح، مما استدعى إجراء تحقيق.