ووقع الانفجار أثناء اندفاع رجال الإطفاء للاستجابة لبلاغ عن تسرب غاز.

وقال المتحدث باسم دائرة الإطفاء والإنقاذ في دالاس، جيسون إيفانز، إن 5 أشخاص على الأقل نقلوا أيضا إلى المستشفيات مصابين بجروح.

ولم يتضح عدد السكان الذين كانوا يعيشون في المجمع المكون من طابقين في حي أوك كليف جنوب وسط مدينة دالاس، حيث كان عمود شاهق من الدخان الأسود مرئيا على بعد أميال.

ولم يستبعد إيفانز احتمال العثور على المزيد من الضحايا مع استمرار الفرق في البحث في البقايا المتفحمة للمبنى، وبحلول وقت متأخر من يوم الخميس.

وقال إيفانز إن رجال الإطفاء فتشوا أقل من نصف الموقع يدويا وأن بعض المناطق ستتطلب عمليات حفر.

وقال إيفانز عن الحريق: "لقد كان هذا هائلا".