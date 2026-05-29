وقالت مصادر مطلعة لرويترز إن الاتفاق المقترح يهدف إلى تثبيت الهدنة الحالية وتهيئة الأرضية لمفاوضات أوسع حول البرنامج النووي الإيراني والعقوبات الأميركية.

وبحسب المصادر، ينص الاتفاق على ضمان حرية الملاحة بشكل كامل في مضيق هرمز، وإزالة الألغام البحرية خلال 30 يوما، مقابل رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية وتخفيف بعض القيود المرتبطة بصادرات النفط الإيراني.

ورغم التقدم المحرز، لم يمنح ترامب موافقته النهائية بعد، فيما أكدت طهران أن الصيغة النهائية للاتفاق لا تزال قيد النقاش.

وقال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس إن واشنطن وطهران أحرزتا "تقدما كبيرا"، لكنه أقر بأن الاتفاق لم ينجز بعد بشكل نهائي.

وتتزامن هذه التحركات الدبلوماسية مع استمرار التوترات العسكرية المحدودة بين الطرفين. فقد أعلنت القيادة المركزية الأميركية إسقاط خمس طائرات مسيرة هجومية قالت إن إيران أطلقتها باتجاه أهداف أميركية، بينما أكدت طهران أنها استهدفت مواقع مرتبطة بالقوات

الأميركية ردا على ضربات قرب بندر عباس.

وأثارت أنباء الاتفاق المحتمل ارتياحا في الأسواق العالمية، مع تراجع أسعار النفط وسط توقعات بإعادة فتح مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس إمدادات النفط والغاز العالمية.

وبينما تتجه الأنظار إلى قرار ترامب، يرى مراقبون أن الساعات المقبلة قد تحدد ما إذا كانت المنطقة على أعتاب تسوية تاريخية أم جولة جديدة من التصعيد.