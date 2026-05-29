وكان التلفزيون الرسمي الإيراني قد نقل عن مسؤول محلي قوله إن طائرة أميركية دمرت في منطقة جم بمحافظة بوشهر جنوب البلاد، من دون تقديم تفاصيل إضافية أو أدلة تدعم الرواية.

لكن القيادة المركزية الأميركية سارعت إلى نفي تلك الأنباء، وقالت في منشور على منصة "إكس": "لم يتم إسقاط أي طائرة أميركية. جميع الأصول الجوية الأميركية سليمة".

ويأتي تبادل الروايات في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بعد ساعات من إعلان الجيش الأميركي تنفيذ ضربات استهدفت مواقع إيرانية واعتراض طائرات مسيرة قالت واشنطن إنها شكلت تهديداً لقواتها وحركة الملاحة في مضيق هرمز.