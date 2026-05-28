وذكرت وسائل إعلام تركية، نقلاً عن وكالة "تريبيكا" البحرية، أن السفن الثلاث كانت تبحر فارغة قرب ميناء سينوب عندما تعرضت للهجوم.

وشملت السفن المستهدفة سفينة "جيمس 2" التي ترفع علم بالاو، وسفينتي "ألتورا" و"فيلورا" اللتين ترفعان علم سيراليون.

وأكدت الوكالة أن خفر السواحل الأتراك تدخلوا عقب الهجوم، مسيرة إلى أن جميع أفراد الطواقم بخير، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن العملية.

ويأتي الحادث في ظل مواجهات متكررة بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود منذ اندلاع الحرب في فبراير 2022.

وكانت السفينة "ألتورا" قد تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة في مارس الماضي أثناء نقل شحنة من النفط الروسي على بعد نحو 30 كيلومترا من الساحل التركي.