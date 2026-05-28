وأضاف فانس أن الولايات المتحدة لا تزال في موقع يتيح لها إلحاق انتكاسة كبيرة بالبرنامج النووي الإيراني، لكنه أشار إلى أن الطرفين باتا قريبين من إبرام اتفاق.

وتأتي تصريحاته في وقت كشف فيه مسؤولان أميركيان أن مفاوضين من واشنطن وطهران توصلوا إلى مسودة مذكرة تفاهم لمدة 60 يوماً، تهدف إلى تمديد وقف إطلاق النار وفتح مسار تفاوضي بشأن البرنامج النووي الإيراني، إلا أن الرئيس دونالد ترامب لم يمنح موافقته النهائية بعد.

وبحسب المسؤولين، تنص المذكرة على ضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز وإزالة الألغام البحرية خلال 30 يوماً، مقابل رفع تدريجي للحظر البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية.

كما تتضمن التزاماً إيرانيا بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي وبدء مفاوضات حول مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، مقابل بحث تخفيف العقوبات والإفراج عن أموال إيرانية مجمدة.

وأفادت المصادر بأن طهران أبلغت الوسطاء بموافقتها على الصيغة المقترحة، فيما طلب ترامب مهلة إضافية قبل اتخاذ قراره النهائي بشأن الاتفاق.