وأشار التقرير إلى أن المنظمة الدولية ما تزال توثق "حوادث وخصائص عنف جنسي" مرتبطة بالحرب في أوكرانيا والأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي أعقاب التقرير، أعلنت بعثة إسرائيل لدى الأمم المتحدة قطع اتصالاتها مع الأمين العام أنطونيو غوتيريش، متهمة إياه بشن "حملة سياسية" ضد إسرائيل.

وقال السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون إن بلاده أوقفت التعامل مع غوتيريش احتجاجا على إدراج أجهزة إسرائيلية في القائمة الأممية.

من جهته، أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أن المنظمة لا تزال مستعدة للحوار مع إسرائيل.