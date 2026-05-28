ومن بين الأهداف المرفوعة 39 شخصا متوفى، و14 شخصا أو سفينة تعتبر غير عاملة، و13 شركة تمّ حلّها، وأخيرا نحو عشرة أهداف لا تملك وزارة الخزانة معلومات كافية عنها.

وأوضح مسؤول في الوزارة خلال مؤتمر صحافي عبر الهاتف أنّ "العقوبات ليست مصممة لتكون أبدية، فعلى سبيل المثال، خففنا عقوباتنا على سوريا وفنزويلا لتكون أكثر انسجاما مع سياستنا الدولية ومصالحنا الأمنية".

وكان وزير الخزانة سكوت بيسنت أعلن الأسبوع الماضي أن الإدارة ستراجع نظام العقوبات لجعله أكثر كفاءة واستهدافا.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على أكثر من 18 ألف شخص أو كيان، تشمل شركات عامة وخاصة وسفنا تجارية.

وعدد من العقوبات المرفوعة يعود إدراجها إلى مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، عندما بدأت الولايات المتحدة في استخدام هذا النوع من الأدوات لمكافحة المنظمات المصنفة "إرهابية" في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.