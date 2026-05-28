وصوتت الجمعية العامة في مظهر نادر للإجماع بواقع 254 صوتا مقابل صفر لصالح مسودة القانون التي تلغي "الكود الأسود" وهو مرسوم وقعه لويس الرابع عشر عام 1685.

وكانت فرنسا قد ألغت العبودية عام 1848، ولكن لم يتم إلغاء "الكود الأسود" رسميا.

ويعد التصويت خطوة مهمة فيما يتعلق بالماضي الاستعماري لفرنسا.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد طرح الأسبوع الماضي فكرة التعويضات عن العبودية بدون تقديم تفاصيل.