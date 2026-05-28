وأصدرت القاضية شيريلين بيس جارنيت الحكم بحق كينيث إيواماسا، البالغ 60 عاما، مع فرض عامين من المراقبة القضائية وغرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار.

ويعد الحكم الأخير ضمن سلسلة ملاحقات قضائية استمرت أكثر من عامين بعد وفاة نجم مسلسل فريندز في أكتوبر 2023 عن عمر 54 عاما.

وكان إيواماسا قد أقر في 2024 بالذنب بتهمة التآمر لتوزيع الكيتامين المؤدي إلى الوفاة، وأصبح لاحقا شاهداً رئيسيا في القضية.