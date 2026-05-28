وقال النائب الديمقراطي أدريانو إسبايلات، عقب جولة داخل مركز "ديلاني هول" في نيوارك، إن المعتقلين يرفضون الطعام احتجاجا على ما وصفه بـ"الظروف غير الإنسانية"، متعهدا بإغلاق المركز.

كما انضم النائبان الديمقراطيان جيري نادلر ودان جولدمان إلى المتظاهرين وعائلات المحتجزين خارج المنشأة، مؤكدين ضرورة التحقق من أوضاع الاحتجاز داخل المركز.

وشارك أكثر من 50 محتجا في التظاهرة، رافعين لافتات تطالب بوقف فصل العائلات والإفراج عن المحتجزين، بينما شهدت الاحتجاجات توترا مع عناصر منسلطات الهجرة والجمارك الأميركية المنتشرين في محيط المركز.