وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إن التحليل الفني أظهر أن المقذوف المستخدم "على الأرجح" صاروخ مطور من سلسلة "نور" الإيرانية، فيما قدمت سيول احتجاجا رسميا وطالبت بمنع تكرار الهجمات.

من جهته، نفى السفير الإيراني سعيد كوزتشي أي علاقة لـإيران بالحادثة، ورفض الاتهامات الموجهة لطهران.

وكانت السفينة "إتش إم إم نامو" قد تعرضت لهجوم أثناء عبورها المضيق مطلع مايو، ما تسبب بأضرار كبيرة وحريق داخل غرفة المحركات.