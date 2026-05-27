وقال المتحدث باسم المحكمة كريستيان ليبهاوزر-كارل إن المدان أبدى استعداده لتكرار الهجوم "في أي وقت"، مضيفا أنه أعرب بعد توقيفه عن أسفه لعدم تمكنه من قتل عدد أكبر من الضحايا.

ووقع الهجوم في مدينة فيلاخ في فبراير 2025، وأسفر عن مقتل فتى يبلغ 14 عاما وإصابة خمسة آخرين.

وأدانت المحكمة المتهم بتهم القتل، والشروع في القتل خمس مرات، إضافة إلى جرائم إرهابية، مع الأخذ بعين الاعتبار سوابقه الجنائية ودوافعه المتطرفة وعدم إبدائه أي ندم.

وكان المتهم قد حصل على اللجوء في النمسا عام 2020، قبل أن يتطرف لاحقا عبر متابعة محتوى متشدد على تطبيق تيك توك، وفق التحقيقات.