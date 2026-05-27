وقالت صحيفة "كييف إندبندنت" إن زيلينسكي أكد في رسالته أن أوكرانيا تعتمد "بشكل شبه حصري" على الولايات المتحدة في مواجهة الصواريخ الباليستية الروسية.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن وتيرة تسليم أنظمة الدفاع عبر برنامج الدعم التابع لـحلف شمال الأطلسي لم تعد تواكب حجم التهديدات الحالية.

وأكد مستشار زيلينسكي دميترو ليتوين أن الرسالة وجهت أيضا إلى الكونغرس الأميركي.

وجاء الطلب بعد واحدة من أعنف الهجمات الروسية على أوكرانيا خلال الأيام الماضية، والتي استخدمت فيها موسكو صاروخ "أوريشنيك" الباليستي متوسط المدى.